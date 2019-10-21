Печоры, Псковская область, , 18:24 — REGNUM В городе Печоры Псковской области 26 октября откроется ярмарочная площадь — первый инвестиционный проект в регионе по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, ярмарочно-рыночная площадка будет обустроена в центре города на площади Победы.

Её открытие совпало с ежегодной районной сельскохозяйственной ярмаркой.

«На ярмарке будут работать дегустации и кулинарные станции, можно будет выпить иван-чая, отведать необычных блинов и каши из топора», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

На церемонию открытия приглашены партнеры проекта и предприниматели из эстонской волости Сетомаа.

Отмечается, что ходе реконструкции площади Победы под рыночную площадку здесь заменили дорожное полотно, уложив брусчатку, а также обустроили ливневую канализацию. Общая сумма контракта превысила 7,3 млн рублей.

Напомним, ранее по программе «Россия — Эстония» Псковская область получила более 70 тыс. евро на борьбу с лесными пожарами в приграничных районах.