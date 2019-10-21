Пекин, , 18:10 — REGNUM В Китае подведены итоги роста валового регионального продукта (ВРП) ведущих и наиболее развитых регионов страны за первые три квартала 2019 года. Как сообщает 21 октября Синьхуа со ссылкой на городское статистическое управление Пекина, столичный ВРП в годовом исчислении увеличился на 6,2% и превысил 2,3 трлн юаней (около 327 млрд долларов).

Еще более высокими темпами развивается крупнейшая китайская региональная экономика провинции Гуандун на юге страны. За тот же отчётный период её ВРП, по сообщениям администрации региона, увеличился на 6,4% и достиг 7,7 трлн юаней.

Отметим, что масштабы экономики Гуандуна таковы, что эта китайская провинция существенно опережает большинство государств мира и при сравнении и с ними занимает в этом списке пятнадцатое место.