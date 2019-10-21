Пекин, , 18:01 — REGNUM На фоне усилий центрального правительства страны по сокращению фискальной нагрузки на предприятия, в Китае существенно сокращаются расходы субъектов экономики на социальное страхование по старости, безработице и в связи с получением производственных травм, сообщает 21 октября Синьхуа со ссылкой на данные министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения, обнародованные официальным представителем этого ведомства Ли Айхуном.

Это произошло после уменьшения доли страховых взносов по указанным случаям для предприятий с 20% до 16%. Целью сокращения является внедрение пакета мер по повышению эффективности предприятий через снижение налогов, курс на которое был взят XIX съездом КПК. Абсолютные цифры сокращений за первые три квартала 2019 года составили 272,5 млрд юаней (свыше 38,5 млрд долларов).

Одновременно в стране расширился охват людей, на которых распространяются базовые обязательства по страхованию. Количество застрахованных по старости выросло более, чем на 13 млн человек, по безработице — почти на 6,5 млн человек, а в случае производственных травм — на 11,3 млн человек.

Напомним, что в решениях Госсовета КНР фигурирует цифра сокращений налогового бремени для предприятий в социальной сфере примерно на 2 трлн юаней.