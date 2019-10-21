Архангельск, , 17:43 — REGNUM Слова Дмитрия Медведева о росте экономических показателей не расходятся с истиной, но и не означают экономического роста и тем более — увеличения благосостояния россиян. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

«Любую экономическую модель можно оценивать лишь по достижению тех целей и задач, которые ей ставились. Ныне действующей модели ставились вполне четкие задачи — демонтаж советских экономических цепочек внутри страны и подчинение «ресурсных узлов» вполне конкретным фирмам-группам в регионах, которые, естественно, имеют в своём высшем руководящем составе лиц с множеством гражданств. Это классическая колониальная схема. В Африке XIX века это проходили, — сказал депутат. — Потому господин Медведев «со своей колокольни» даже не лукавит — почти 30 лет их показатели по их целям и задачам растут. И у них действительно «все в порядке». Излишки денежной массы выводятся за рубеж, ресурсы идут «сырцом». Все для развития и углубления экономик «цивилизованных стран». Исполнители данной задачи живут припеваючи и, как говорила Татьяна Навка, им «обидно до слез», что россиян такой расклад не устраивает».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании консультативного совета позитивно оценил состояние росийской экономики, сказав, «что в целом у нас всё в порядке»: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России «находятся на очень хорошем уровне», инфляция — на низком, отметил премьер-министр.