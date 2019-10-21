Ульяновск, , 17:40 — REGNUM В Ульяновске реализуют проект «Умное освещение», в рамках которого будет создана «образцовая система современного энергоэффективного освещения». «Пилотом» выступит один из микрорайонов Засвияжского района, в 2020 году проект будет реализован во всех муниципалитетах региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания, которое провел глава региона Сергей Морозов.

На заседании были обсуждены вопросы развития электросетевого комплекса регионального центра и реализации проекта «Умное освещение». Губернатор подчеркнул, что в регионе «должна быть четкая стратегия развития системы «Умного освещения», «образцовую систему современного энергоэффективного освещения» сделают в одном из микрорайонов Ульяновска.

«Поскольку принято решение в рамках безопасности наших детей использовать все современные интернет-технологии, и с их помощью создать безопасную территорию для школьников, предлагаю на этой же территории сделать пилотный проект умного освещения, так как многие вопросы и по безопасности, и по уличному освещению будут пересекаться», — сказал Сергей Морозов.

В рамках обсуждения был рассмотрен вопрос о реализации проекта «Умного освещения» на территории Ульяновска. Концепцию создания данной системы представил руководитель проектов ООО «Современный город» Данила Мищенко на примере одного из кварталов Засвияжского района Ульяновска. Предлагается заменить 1083 светильника на современные светодиодные с модулями управления, установить 26 современных шкафов управления, смонтировать 31 км самонесущего изолированного провода и установить камеры видеонаблюдения.

Предварительно решено, что пилотный проект будет реализован в микрорайоне ближнего Засвияжья, а в 2020 году он будет внедряться во всех муниципалитетах региона.

Кроме того, на совещании рассмотрены итоги развития МУП «Ульгэс» («Ульяновская городская электросеть»). По словам директора муниципального предприятия Виталия Вульфсона, наиболее значимый проект 2018 года — строительство низковольтных воздушных линий электропередач протяженностью более 4800 м в двух кварталах («Г» и «Д»), где выделены земельные участки для многодетных семей. На это было направлено 9,7 млн рублей. В 2019 году введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция, на десяти подстанциях заменено оборудование, смонтировано 9,5 км проводов, проведена реконструкция 2,76 км кабельных линий, подключено 330 новых потребителей.

Сергей Морозов поручил создать рабочую группу для анализа работы предприятия и дальнейшей разработки программы финансово-экономического оздоровления МУП «Ульгэс».

Отметим, в хозяйственном введении МУП «Ульяновская городская электросеть» находятся 50 распределительных пунктов, 885 трансформаторных подстанций, 47 переключательных пунктов, более 790 км воздушных линий электропередач и 2300 км кабельных линий электропередач.