Милан, Италия, , 17:26 — REGNUM США рискуют утратить глобальное лидерство, сказала в интервью CBS в понедельник, 21 октября, Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель МВФ и будущая глава Центробанка ЕС (приступит к исполнению обязанностей 1 ноября).

Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

Напряженность в мировой торговле, усилившаяся в последнее время, негативно скажется на мировой экономике, полагает Лагард.

Всем участвующим в этих торговых спорах следует сесть за стол переговоров и во имя стабильности вести себя осторожно, принимая лишь взвешенные меры, отметила также глава Центробанка ЕС.