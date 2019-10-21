Грозный, , 17:25 — REGNUM Правительство Чечни рассматривает вопрос о введении налога на самозанятых. Об этом заявил в ходе расширенного совещания, посвященного развитию малого и среднего предпринимательства, премьер-министр Муслим Хучиев.

По его словам, назрела необходимость, наряду с рядом регионов, в том числе Москвой и Татарией, внедрить в Чечне данный вид налога, который позволит вывести «из тени» целый ряд предпринимателей. Для этих лиц будет введена льготная налоговая ставка, подчеркнул глава правительства.

«Суть этого эксперимента состоит в том, чтобы поставить самозанятых на налоговый учет и освободить их от уплаты страховых взносов. Ставка налога составит от 4 до 6% от дохода», — пояснил Хучиев.

Его поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поручил ответственным лицам подготовить всю необходимую документацию по проектам малого и среднего предпринимательства.