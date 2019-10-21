Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:23 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области подрядчик ремонта дома культуры не выполняет гарантийные обязательства. Администрация городского округа вынуждена обратиться в суд. Об этом стало известно на заседании комиссии Переславской городской Думы по социальной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом культуры в Переславле

В числе прочих обсуждался вопрос о безопасной эксплуатации Дома культуры и проведении ремонта после выявленных недостатков. О претензионной работе рассказала замглавы Переславля по социальной политике Жанна Петрова.

Дом культуры Переславля был отремонтирован в 2017—2018 годах. Генеральным подрядчиком стала СК «Развитие» из Красково Люберецкого района Московской области, где до приезда в Переславль работал нынешний мэр Ярославля Владимир Волков. Претензии к качеству работ переславцы высказывали уже в ходе ремонта, так как многие работы выполнялись в спешке и при низких температурах. Однако власти уверяли, что подрядчик несет полную ответственность и всегда будет готов устранить недостатки.

Недостатки обнаружились почти сразу после торжественного открытия ДК в марте 2018 года. Ровно через месяц там обвалился подшив козырька над крыльцом, по внешним стенам пошли трещины на штукатурке, начала отваливаться плитка. Тогда подрядчик устранил внешние недостатки. Тем не менее через несколько месяцев недочеты, которые необходимо устранить, проявились вновь.

Теперь же оказывается, что СК «Развитие» не хочет проводить гарантийный ремонт. Только после третьего обращения администрации представитель подрядной организации прибыл в Переславль для составления дефектной ведомости. Это произошло в сентябре 2019 года, а первое в этом году обращение по фактам выявленных недостатков администрация направила подрядчику еще в феврале. Однако после начала работ по исправлению недостатков представители СК «Развитие» опять исчезли.

Теперь администрация Переславля собирается истребовать исполнение гарантийных обязательств через суд. Более того, как рассказала Жанна Петрова, администрация планирует привлечь для этих работ стороннего подрядчика, а средства, потраченные на ремонт, истребовать потом с СК «Развитие» в судебном порядке. Депутаты, выслушав доклад представителей администрации, согласились с тем, что нужно доводить все работы до конца, и оставили вопрос на контроле думской комиссии.

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