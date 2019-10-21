Москва, , 17:21 — REGNUM Для рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении Госдума начнет пленарное заседания на два часа раньше обычного. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Для рассмотрения бюджета специально принято решение начать работу раньше. Обычно Госдума начинает работу в 12 часов, но мы 23 октября при рассмотрении закона о бюджете в первом чтении начнем работать в 10 часов, чтобы с 10 до 16 часов рассмотреть законопроект о бюджете, в рамках процедуры, которая определена, а также сопутствующие законы о бюджетах внебюджетных фондов и бюджетообразующие законы», — заявил Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять проект федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 23 октября. Накануне спикер Госдумы и депутаты фракции «Единая Россия» встретятся с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым, чтобы обсудить основные пункты постановления Госдумы, которое депутаты планируют принять совместно с рассмотрением проекта бюджета