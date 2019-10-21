Рига, , 17:18 — REGNUM В аэропорту Риги сталкиваются с недостатком сотрудников пограничной службы. Об этом, как пишет портал NRA, сообщил начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.

По его словам, если в 2018 г. погранслужба сталкивалась с постоянным дефицитом сотрудников в размере 5−6%, то сегодня этот показатель равняется 8%. Речь идёт о постоянном «кадровом голоде», исчисляемом сотнями человек. А хуже всего ситуация в аэропорту Рига, где до укомплектования штата не хватает 20% сотрудников, отметил он.

«Главная причина — низкая оплата труда, — считает Пуятс. — Более того, эту проблему нельзя снять единовременным повышением».

По его словам, необходимо на законодательном уровне ввести систему регулярной индексации зарплат. Сегодня, выделенных Пограничной службе средств, не хватает на повышение уровня оплаты труда.

Напомним, в последние несколько месяцев в общественном пространстве Латвии раздавались многочисленные жалобы пассажиров аэропорта «Рига» из-за длинных очередей, особенно в утренние часы.