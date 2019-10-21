Воронеж, , 17:14 — REGNUM Четыре подземных перехода в Воронеже будут переданы в концессию, соответствующая конкурсная документация уже подготовлена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии по итогам еженедельного совещания в облправительстве 21 октября.

«Реконструкция подземных переходов позволит создать объекты, отвечающие современным требованиям безопасности и удобства, а также снизить финансовую нагрузку бюджета, направленную на ремонт, благоустройство и текущее содержание объектов на протяжении срока концессии. В ближайшее время планируем назначить конкурс», — сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В частности, в концессию планируется передать переходы на проспекте Революции, на улицах Ворошилова, Димитрова, а также на Московском проспекте. Отказ от ремонта собственными силами в мэрии объяснили активностью вандалов.

«Можно было провести реконструкцию за счет бюджета, но у нас уже был негативный опыт, когда только сделанный ремонт был моментально уничтожен вандалами, даже камеры не помогли. Без организации в объектах цивилизованной торговли будет очень сложно сохранить их. А предприниматели, которые смогут после реконструкции вести там бизнес, будут следить и за санитарным состоянием переходов, и за сохранностью ремонта», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в концессию был передан подземный переход у Цирка — решение властей сопровождалось протестами со стороны предпринимателей, которые опасались потерять свои торговые места в переходе. В настоящее время там ведется реконструкция. О планах реконструировать ещё четыре проблемных перехода власти города заявили в конце 2018 года, и также анонсировали поиск концессионеров.

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