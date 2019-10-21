Воронеж, 21 октября 2019, 17:14 — REGNUM Четыре подземных перехода в Воронеже будут переданы в концессию, соответствующая конкурсная документация уже подготовлена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии по итогам еженедельного совещания в облправительстве 21 октября.
В частности, в концессию планируется передать переходы на проспекте Революции, на улицах Ворошилова, Димитрова, а также на Московском проспекте. Отказ от ремонта собственными силами в мэрии объяснили активностью вандалов.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в концессию был передан подземный переход у Цирка — решение властей сопровождалось протестами со стороны предпринимателей, которые опасались потерять свои торговые места в переходе. В настоящее время там ведется реконструкция. О планах реконструировать ещё четыре проблемных перехода власти города заявили в конце 2018 года, и также анонсировали поиск концессионеров.
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