Владимир, , 17:14 — REGNUM Из бюджета Владимирской области в местные бюджеты передадут часть доходов от транспортного налога, платы за негативное воздействие на окружающую среду и налогов, которые по упрощённой схеме выплачивают представитель малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба областного Законодательного собрания.

От общей суммы упрощённого налога для предпринимателей городские округа оставят себе 10%, бюджеты муниципальных районов — 25%. Муниципалитеты получат 50% транспортного налога, а также весь «экологический сбор». В областном заксобрании подсчитали, что таким образом более миллиарда рублей будет перераспределено из областного бюджета в пользу территорий. Например, областной центр за счёт транспортного налога получит 198 миллионов рублей, за счёт налога по упрощённой схеме — 180 млн рублей. Город Ковров дополнительно получит по этим налогам 66 и 37 миллионов рублей, Муром — 54 и 24 миллиона.

Чтобы снизить потери областного бюджета, муниципалитетам, вероятно, перерасчитают субсидии. При этом депутаты заверили, что муниципалитеты в любом случае останутся «в плюсе».