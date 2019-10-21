Таллин, , 17:06 — REGNUM Только 10% респондентов новейшего эстонского социологического опроса «Тренды рынка труда 2019» считают своих начальников примером для подражания, каждый второй работник раз в месяц обязательно просматривает объявления о трудоустройстве, а 30% работников чувствуют себя на действующей работе плохо. Такие данные сегодня, 21 октября, приводит эстонское издание Postimees.

При этом 50% респондентов довольны своим местом работы, 45% довольны своими коллегами, но только 42% опрошенных работают на действующей работе три года или больше. «Только 32% человек заявили, что довольны своей работой и не оглядываются вокруг в поиске другой», — пишет издание.

При этом 76% опрошенных респондентов согласны не раздумывая сменить свою работу «при первой возможности», если им предложат зарплату выше. В опросе приняли участие 924 человека

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы за первые три квартала 2019 года был 4,8%, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.