Москва, , 17:10 — REGNUM Главным и практически единственным источником доходов бюджетов муниципальных округов Москвы является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 21 октября сообщил первый заместитель руководителя департамента финансов столицы Николай Лисин на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в ряде муниципальных образований поступления от НДФЛ составляют практически 100% доходов.

Помимо НДФЛ в бюджеты муниципальных округов поступают также неналоговые доходы: от сдачи в аренду муниципального имущества, штрафы, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и другое. При этом в муниципалитетах Новой Москвы 90% всех доходов приходится на два источника: НДФЛ и земельный налог.

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