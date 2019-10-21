Кострома, , 16:52 — REGNUM По результатам проведенной проверки специалисты костромского управления ЖКХ не нашли нарушений норм отопления в домах поселка «Первый, — сообщает пресс-служба администрации города.

Как утверждают чиновники, температура в квартирах «Первого» составляет 20−24 градуса, что соответствует всем нормативам. Специалисты обследовали дома на четырех улицах поселка. Также утверждается, что местнаякотельная «работает в соответствии с утвержденным температурным графиком».

Ранее часть жители поселка провела пикет. Жители «Первого» жаловались на холод в домах, отсутствие уличного освещения, пешеходных дорожек и требовали газифицировать поселок.

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Перед пикетом городская администрация сообщила, что скоро газификации жителям поселка ждать не стоит, а проблемы с отоплением им нужно в первую очередь решать с застройщиком, — «Жители заключали с ним прямые договоры на поставку тепла и вправе требовать качественной услуги теплоснабжения».

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