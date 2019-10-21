Таллин, , 16:52 — REGNUM Уровень безработицы в Эстонии продолжает медленно расти и за три квартала 2019 года составлял 4,8%, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Самая высокая безработица на северо-востоке страны в Ида-Вирумаа (9%), сообщает сегодня, 21 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Рост безработицы зафиксирован не только среди сотрудников производств (операторы, сборщики), но и среди руководителей и специалистов высшего звена. Самый большой рост безработицы зафиксирован в третьем квартале, когда он подскочил на 8% в сравнении с прошлогодними показателями.

Всего безработными в Эстонии зарегистрировано свыше 31 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, треть от всех безработных в Эстонии составляют лица с высшим образованием, что стало поводом для дискуссии в стране о «перепроизводстве» «лишних» специалистов в вузах Эстонии.

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