Москва, , 16:57 — REGNUM Восемь муниципальных образований Москвы до сих пор не приняли свой бюджет на 2020 год. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента финансов столицы Николай Лисин на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что муниципалитетам, которые не приняли бюджет в срок, могут быть наложены ограничения по расходованию бюджетных средств. В случае, если муниципальное образование не будет предпринимать никаких мер для устранения этого момента, возможны негативные последствия, подчеркнул Лисин.

«Вне зависимости от того, принят бюджет муниципального образования или нет, мы выстраиваем отношения на единых принципах. На сегодня у нас восемь муниципальных образований до сих пор не приняли бюджеты. Есть ограничения по расходованию бюджетных обязательств. Если они не примут бюджет, они у них будут ограничения по расходованию средств. Ограничения могут быть наложены и на трансферты из города Москвы, а это связано и с заработной платой сотрудником муниципальных учреждений», — сказал Лисин.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2020 году один работник культуры обойдётся Москве в 1,2 млн рублей