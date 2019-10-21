Москва, 21 октября 2019, 16:45 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение процедуры самостоятельного исправления допущенных налогоплательщиками ошибок для освобождения его от административной ответственности, внес в Госдуму член Совфеда Алексей Русских, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.
Сенатор предлагает прописать в КоАП положение о достаточности формирования кассового чека коррекции для освобождения от привлечения к административной ответственности.
Это дополнение позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей контрольно-кассовой технике (ККТ), который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки, что позволит избежать дополнительных действий со стороны налогоплательщика, рассуждает парламентарий.