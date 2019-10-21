Тегеран, , 16:48 — REGNUM 20 октября председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати на своей странице в Instagram заявил, что на протяжении 50 лет на нефтяной сектор приходилась основная доля производства Ирана и более половины его экспорта, однако сейчас доля нефти в экспорте снизилась до 1/3. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, нефтяной сектор по-прежнему влияет на экономический рост Ирана, поэтому цель санкций США — замедлить развитие данной отрасли экономики ИРИ.

Он напомнил о том, что в следующем иранском календарном году (с 21 марта 2020 г.) доходы от экспорта нефти пойдут на проведение внутренних реформ, в то время как бюджет ИРИ будет формироваться из других источников. Абдольнасер Хеммати подчеркнул, что кредитно-денежная и валютная политика Центробанка будут способствовать созданию стабильности в несырьевых секторах экономики.