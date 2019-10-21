Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Промышленники Петербурга не сумеют без государственной поддержки перевооружить свои предприятия, где более 50% оборудования служит уже 50 лет. Об этом заявил президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Радченков призвал чиновников обратить внимание на диверсификацию, которая должна произойти в промышленном секторе к 2030 году, согласно поручению президента Владимира Путина.

«У нас сегодня в регионе устаревшее оборудование свыше 50% [работает] свыше 40−50 лет. И этими темпами, которыми сегодня промышленность перевооружается, мы до нового века, наверное, не сумеем ничего перевооружить», — заявил Радченко.

«Поэтому я бы хотел, чтобы слово «диверсификация» прозвучало. Что будет выдано со стороны государства на обновление основных фондов? Сами предприятия будут не в состоянии заменить устаревшие фонды из тех средств, которые есть», — добавил он.

Радченков похвалил петербургский Фонд поддержки предпринимательства и промышленности, но попросил удвоить его.

«Если вы увеличите еще миллиардика на два, будет четыре — это будет большое подспорье для наших промышленных предприятий», — заявил Радченков.

В ответ губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с чиновниками заявил, что ему интересна эффективность, с какой расходуются средства из Фонда.

«Потому что, а что дальше? Чем эффективнее расходуется этот фонд, тем легче мы идем на увеличение фонда. Потому что, если нет отдачи, нужно тоже смотреть внимательно: куда даем эти деньги налогоплательщиков тогда?» — сказал Беглов. «Мы тоже ждем от промышленности ответных действий», — заключил градоначальник.

Заметим, 21 октября Смольный поддержал новый законопроект об инвестиционном налоговом вычете, который позволит промышленным предприятиям получать назад средства, пущенные на модернизацию оборудования, причем порог входа сохраняется не в рублевом объеме затраченных средств, а в процентном соотношении.

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Радченков приветствовал этот проект, так как ранее большинство петербургских производителей были не в состоянии воспользоваться существовавшими налоговыми льготами — из-за порога на вход минимум в 300−800 млн рублей вложений.

«Нас пугало всегда и мы выступали против, что 300−500 млн — у нас в городе нет таких предприятий, кроме Hyundai и прочих иностранных. Они, конечно, имеют такие инвестиционные фонды. У нас же их нет», — подчеркнул Радченков.

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