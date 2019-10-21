Таллин, , 16:31 — REGNUM Развитие общественного транспорта Таллина фактически заморожено, а новые, уже просчитанные маршруты не открываются из-за нехватки водителей. Кризисную ситуацию признают в мэрии столицы Эстонии, подчёркивая, что ситуация с каждым годом ухудшается.

В салоне автобуса (сс) Annie Spratt

«Мы бы хоть сейчас взяли на работу 50 водителей. Планы по развитию общественного транспорта были отодвинуты именно по этой причине», — заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. Его слова сегодня, 21 октября, цитирует портал эстонского общественного вещателя ERR.

В настоящий момент брутто-зарплата водителей общественного транспорта в эстонской столице составляет 1250−1300 евро, а запланированное повышение на 5% ситуацию не улучшит, прогнозируют в мэрии Таллина. Средний возраст таких водителей в настоящий момент превышает 50 лет, а значит, по словам Новикова, «ежегодно кто-то уходит на пенсию». Всего в Таллине в общественном транспорте работает порядка 1100 водителей.