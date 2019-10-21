Бишкек, , 16:27 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии приобрела шесть новых машин скорой помощи класса А и две машины для перевозки молочной продукции, потратив на их закупку в общей сложности 13 млн 580 тысяч сомов (12,4 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

Медицинский спецтранспорт, предназначенный для транспортировки пациентов, не являющихся экстренными, обошелся столичной мэрии в 10 млн 980 тысяч сомов (более 10 млн рублей). Машины «скорой помощи» прибудут в Бишкек до конца 2019 года.

Стоимость молоковозов составляет 2 млн 600 тысяч сомов (около 2,4 млн рублей). Подрядчик обещает доставить их в Бишкек уже в ноябре текущего года.