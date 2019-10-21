Тегеран, , 16:45 — REGNUM 20 октября председатель Организации промышленности, торговли и шахт Казвина Саид Набила заявил, что за первую половину текущего иранского календарного года (21 марта — 21 сентября 2019) экспорт провинции Казвин вырос на 52%. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, провинция экспортировала 430 000 тонн товаров на сумму 263 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 54% и 27% соответственно.

Саид Набила отметил, что доля Казвина в иранском экспорте составила 1,2%. При этом 45% казвинской продукции было поставлено в Ирак, 12% — в Афганистан, 11% — в Пакистан, 4% — в Сирию и 1% — в Азербайджан.