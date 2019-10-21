Рига, , 16:23 — REGNUM За первые десять месяцев 2019 г. в Латвии ликвидировано в три раза больше фирм, чем зарегистрировано. Об этом сообщает портал Dienas Business.

Данные регистра предприятий Lursoft свидетельствуют, что в стране было ликвидировано 21 157 компаний, а зарегистрировано новых фирм — 8538. Число ликвидированных компаний уже превысило общую цифру таких предприятий за весь прошлый год.

В Lursoft отмечают, что большая часть ликвидируемых фирм — небольшие и средние компании, чья деятельность давно приостановлена, или это фирмы, владельцы которых не смогли реализовать задуманное.

Тем не менее статистика и темп ликвидации этих предприятий больше напоминают об экономическом кризисе.