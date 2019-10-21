Тегеран, , 16:35 — REGNUM 20 октября генеральный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули заявил, что Иран стал постоянным членом Дирекции совета по железнодорожному транспорту государств-участников содружества СНГ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, раннее Иран являлся наблюдателем в данной международной организации, однако в ходе 70-го заседания совета по железнодорожному транспорту в Хельсинки он подал заявку на вступление в нее. «Иран выплатил необходимый взнос и стал постоянным членом совета», — отметил Саид Расули.

Глава железнодорожной компании Ирана подчеркнул, что отныне Иран сможет голосовать в одном из советов Содружества и будет обладать всеми правами, что и остальные его члены.