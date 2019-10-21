Бишкек, , 16:17 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилей и созданию зарядной инфраструктуры на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров поручил разработать программу по переводу автопарка госорганов на электромобили без выделения дополнительных средств из бюджета. Для электромобилей чиновников будет утвержден специальный тариф на электроэнергию — 1,59 сома (1,45 рубля) за киловатт-час.

Также премьер распорядился о введении моратория на уплату налога на добавленную стоимость для электромобилей, и освободил их от уплаты транспортного налога и налога на добавленную стоимость для запчастей и зарядной инфраструктуры.

«Нужно подготовить инвестиционные предложения для производителей электромобилей, чтобы начать реализацию лизинговых программ. Тогда средства, которые ежегодно направляются на содержание автопарка госорганов, можно будет направить на реализацию лизинговых программ без дополнительной нагрузки на госбюджет», — подчеркнул Абылгазиев.