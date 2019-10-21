Таллин, , 16:10 — REGNUM Власти Эстонии, продвигая пенсионную реформу, в которой предполагается возможность крупных возвратов накоплений граждан, рискуют обвалить фондовую биржу, пишет сегодня, 21 октября, эстонское издание «Деловые ведомости».

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют следующее развитие событий: власти полностью узаконивают пенсионную реформу и возможность для жителей снимать крупные суммы накоплений, жители пользуются этой возможностью, частные пенсионные фонды сталкиваются с резкой потребностью в средствах, которые уже инвестированы в разные ценные бумаги, они начинают продавать свои акции, ценные бумаги подвергаются мощному давлению, биржа обваливается.

Частные пенсионные фонды вложили в Таллинскую биржу порядка 66 млн евро и после пенсионной реформы, под давлением своих вкладчиков, могут попробовать разом их вынуть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, критики пенсионной системы также прогнозируют в Эстонии резкий рост цен на недвижимое имущество. В этом аспекте логика похожая: получив возможность сразу забрать все свои накопления, не дожидаясь пенсии, многие жители могут захотеть вложить эти деньги в недвижимость. Например, использовать их как первый взнос для ипотечного кредита. Это сразу отразится на ценах на жильё и деформирует кредитный рынок.

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