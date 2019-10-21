Рим, , 16:04 — REGNUM Еврокомиссия в своем официальном отзыве на представленный ей проект бюджета Италии на 2020 год попросит у правительства страны дополнительных «разъяснений», передает информагентство ANSA в понедельник, 21 октября, со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, основной финансовой мерой, предложенной правительством Италии, должно стать продление моратория на повышение НДС и выделение 23 млрд евро на покрытие выпадающих доходов.

Вместе с тем в правительстве рассматривают варианты введения новых и повышения действующих налогов, в том числе на сладкие газированные напитки и на пластик, а также повысить ставку сборов с арендодателей.