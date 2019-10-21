Самара, , 15:56 — REGNUM Работы по реконструкции фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади в Самаре завершились. Об этом стало известно из социальных сетей, пользователи которых выложили фото обновленного фонтана.

Дата официального открытия фонтана пока не известна.

Напомним, что во время его ремонта в 2017 году уникальная авторская мозаика из смальты, которой была выложена чаша, была заменена на стандартную укладку. Это вызвало широкий общественный резонанс. Тогда автор проекта и вдова второго автора проекта подали иск в суд, в котором потребовали признать незаконным использование произведения архитектуры.

Суд согласился с доводами истцов и удовлетворил их требования. Весной 2018 года чиновники начали искать подрядчика, чтобы восстановить проект 1975 года.

Подрядчик должен был завершить все работы за 15 месяцев. Начальная цена торгов составила 30 млн рублей. В торгах победила компания ООО «ИСК «Гелиос».

Подрядчик должен был демонтировать старую плитку фонтана и заново сделать гидроизоляцию. Кроме этого нужно было отремонтировать «Георгиевскую ленту» и вручную выложить мозаику в чаше фонтана.