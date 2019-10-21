Москва, , 15:54 — REGNUM Представитель японской автокомпании Mitsubishi «ММС Рус» объявил о прекращении поставок моделей Pajero в Россию. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба компании.

Последняя партия Mitsubishi Pajero для России будет состоять из 500 автомобилей. Они появятся в продаже с 1 ноября 2019 года.

Называться прощальная партия будет FINAL EDITION. Покупателям будет доступны комплектации Instyle и Ultimate.

Под капотом кроссовера будет размещён трёхлитровый бензиновый мотор, работающий с коробкой передач Super Select 4WD, передающей крутящий момент на четыре колеса.

На кузове и в салоне автомобиля последней партии будут размещены логотипы серии FINAL EDITION. Кроме того, в комплект будет включён именной сертификат с указанием вин-номера машины.

Напомним, ранее компания «ММС Рус» подписала соглашение с АГ «Авилон» о продаже через данную компанию автомобилей бренда Mitsubishi. Для этой цели будет открыт новый дилерский центр. Его официальное открытие состоится в марте 2020 года.

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