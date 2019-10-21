Москва, , 15:38 — REGNUM Заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о «хорошем уровне» макроэкономических показателей РФ слишком оптимистичны — поводов для таких оценок сегодняшнего развития страны нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике «очевидно, что в целом у нас все в порядке». Так, по его словам, сегодня в РФ увеличивается объем промышленного производства и товарооборот, а макроэкономические показатели «находятся на очень хорошем уровне».

«Мне непонятно, на чем основывается оптимизм нашего премьер-министра, потому что темпы экономического роста близки к нулю, болтаются в районе 1%. Падает потребительский и инвестиционный спрос, падает производство высокотехнологичной продукции. В этой связи чему радоваться?» — заявил Емельянов.

По его словам, экономический рост в 1−2% не может быть оптимальным для страны, поскольку с такими показателями РФ отстает не только от ведущих экономик мира и от многих развивающихся стран. Так, напомнил депутат, например, в Индии или Китае экономический рост достигает 5−6%.

«Вместо того, чтобы озаботиться экономическим ростом, правительство делает хорошую мину при плохой игре. Необходимо срочно менять макроэкономическую политику, а её изменение невозможно без снижения ключевой ставки Центробанка, изменения налоговой и бюджетной политики в сторону стимулирования потребительского и инвестиционного спроса. Без этих мер никакой прорыв в экономике невозможен и гордиться тут будет по-прежнему нечем», — отметил Емельянов.