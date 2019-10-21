Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM Количество дебетовых карт в Казахстане удвоилось. Об этом сообщает портал ranking. kz, специализирующийся на мониторинге событий в экономике.

По данным портала, в Казахстане продолжается рост числа дебетовых банковских карт. На конец августа их выпущено 14,3 млн, что вдвое больше, чем год назад.

«Удельный вес активных дебетовых карт от общего количества использованных составляет 81,3%», — говорится в опубликованном исследовании.

Отмечается сокращение соотношения снятой с карт наличности к общему объему операций по картам. По мнению экспертов, это говорит о том, что в Казахстане чаще стали расплачиваться банковскими картами, и это уже не является только средством для снятия заработной платы в банкомате.