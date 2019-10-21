Москва, , 15:21 — REGNUM На сегодняшний день правительство России не может быть сторонним наблюдателем экономических процессов, которые происходят в стране. Такое заявление сегодня, 21 октября, в ходе выступления на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Я начал вспоминать, где существует подобный совет, где бы первые лица правительства напрямую общались с представителями, руководителями крупнейших компаний. Наверное, нигде», — подчеркнул премьер-министр.

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«Не знаю, хороший это признак для нашей экономики или не очень, — признался председатель правительства. — Может быть, лучше, когда вообще правительство ни во что не погружается».

Однако, по его словам, на сегодняшний день экономика РФ ещё не достигла той стадии развития, когда правительство «может быть сторонним наблюдателем экономических процессов».