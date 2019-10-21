Москва, , 15:23 — REGNUM Основным рынком продаж новых пикапов в России в сентябре 2019 года стал Центральный федеральный округ (ЦФО). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В ЦФО за первый осенний месяц 2019 года было реализовано 245 новых пикапов, что на 3,8% превышает прошлогодний уровень продаж. При этом за первые три квартала 2019 года в Центральном федеральном округе было куплено 2329 единиц новых пикапов, что на 0,7 меньше, чем годом ранее.

Второе место по объёму проданных пикапов занимает авторынок Приволжского федерального округа (ПФО). В сентябре здесь было продано 240 пикапов, что почти на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Тройку лидеров замыкает Урал. Здесь наблюдается некоторое снижение продаж пикапов. За месяц в ПФО было реализовано 186 пикапов — на 15% меньше прошлогоднего уровня.

Что же касается российского авторынка пикапов в целом, то владельцами этих машин в сентябре тут стали 1094 покупателя, что на 6,7% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Напомним, самым популярным пикапом в России в сентябре 2019 года стал УАЗ Пикап. За месяц его приобрели 410 автолюбителей, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Продажи пикапов в России упали на 6,7%