Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила мэру Токио рассмотреть вопрос использования Тбилиси для транзитных перелетов и отметила, что это будет способствовать углублению связей в транспортной сфере между Грузией и Японией.

По информации пресс-службы президента Грузии, встреча с мэром состоялась в рамках рабочего визита Саломе Зурабишвили в Токио, и на ней были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры, спорта и туризма.

Президент Грузии поблагодарила правительство Японии и мэра Токио за поддержку территориальной целостности Грузии, рассказала о ситуации на «оккупированных территориях».

Мэр Токио сообщила о подготовке к олимпийским и паралимпийским играм 2020 года и особенно выделила успехи грузинских спортсменов в силовых видах спорта. Она отметила необходимость углубления знаний о Грузии в Японии и сообщила, что определенные шаги в этом направлении уже делаются, в частности, в школах Японии изучается история Грузии.

Президент Грузии, со своей стороны, пообещала, что на олимпиаде в Токио Грузия достойно представит свою страну и культуру.

«Для нас важны культурные отношения и то, чтобы культура Грузии была представлена на играх в Токио. Мы многое можем показать населению Токио, вместе с вином и гастролями, и это может быть грузинский балет», — передает слова президента Зурабишвили ее пресс-служба.

Напомним, что президент Грузии находится в Токио для участия в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Ее рабочий визит завершится 25 октября.