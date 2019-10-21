Тбилиси, 21 октября 2019, 15:18 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила мэру Токио рассмотреть вопрос использования Тбилиси для транзитных перелетов и отметила, что это будет способствовать углублению связей в транспортной сфере между Грузией и Японией.
По информации пресс-службы президента Грузии, встреча с мэром состоялась в рамках рабочего визита Саломе Зурабишвили в Токио, и на ней были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры, спорта и туризма.
Президент Грузии поблагодарила правительство Японии и мэра Токио за поддержку территориальной целостности Грузии, рассказала о ситуации на «оккупированных территориях».
Мэр Токио сообщила о подготовке к олимпийским и паралимпийским играм 2020 года и особенно выделила успехи грузинских спортсменов в силовых видах спорта. Она отметила необходимость углубления знаний о Грузии в Японии и сообщила, что определенные шаги в этом направлении уже делаются, в частности, в школах Японии изучается история Грузии.
Президент Грузии, со своей стороны, пообещала, что на олимпиаде в Токио Грузия достойно представит свою страну и культуру.
«Для нас важны культурные отношения и то, чтобы культура Грузии была представлена на играх в Токио. Мы многое можем показать населению Токио, вместе с вином и гастролями, и это может быть грузинский балет», — передает слова президента Зурабишвили ее пресс-служба.
Напомним, что президент Грузии находится в Токио для участия в церемонии возведения на престол нового императора Японии. Ее рабочий визит завершится 25 октября.