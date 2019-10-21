Рига, , 15:17 — REGNUM В латвийской госпогранслужбе острая нехватка сотрудников, которая уже привела к очередям в рижском аэропорту, сообщает сегодня, 21 октября, латвийский новостной портал TVNET. Если в среднем по стране погранслужбе не хватало порядка 8% персонала, то в аэропорту Риги — 20%. В абсолютных числах это несколько сотен человек, что для небольшой Латвии значительная проблема, признаёт начальник латвийских пограничников Гунтис Пяутс.

«Ситуация ухудшается с каждым мгновением, и главной причиной нехватки работников являются низкие зарплаты», — сказал он в передаче «900 секунд» на телеканале LNT, отдельно признав ситуацию в Риге «критической».

При этом единоразовое повышение зарплат, по его словам, проблему не решит. Новые кадры можно привлечь только долгосрочным планом повышения денежного довольствия пограничников.

Ситуацию в рижском аэропорту в эфире радио Baltkom прокомментировал министр транспорта Латвии Талис Линкайтс. Он извинился за очереди, но связал их с ростом пассажиропотока, заметив, что аэропорт «не резиновый».

«Аэропорт растет, увеличивается число пассажиров. За это спасибо airBaltic. Но инфраструктура не успевает, она не резиновая», — сказал чиновник. Его слова приводит латвийский новостной портал Mixnews.