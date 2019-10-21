Сеул, , 15:19 — REGNUM В Южной Корее провели сравнительный анализ занятости женщин в семи странах мира с населением более 50 млн человек и с доходом на душу на селения — более $30 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Economic Research Institute.

Согласно опубликованным данным, в период с 2008 по 2018 год доля трудоспособных женщин в Южной Корее увеличилась на 13,9%, в Италии — на 8,3%, в Великобритании — на 8,1%, во Франции — на 5,4%, в Германии — на 4,7%, в Японии — на 4,3% и в США — на 3,6%.

А общее число трудоспособного населения в Южной Корее увеличилось на 12,7%, в Германии — на 10,2%, в Великобритании — на 8,8%.

Однако, за десять лет уровень участия женщин в экономической жизни Южной Кореи увеличился лишь на 4,6%, до 59,4%, что является самым низким показателем. Известно, что за аналогичный период времени в Германии данный показатель увеличился на 14,9% (до 74,3%), США — на 8,8% (до 68,2%).

По доле занятого населения Южная Корея занимает шестое место с показателем 57,2%. На первом месте расположилась Германия с показателем 72,1%, на пятом — Франция с показателем 62,5%.

Кроме того, страна, в которой зафиксирован наибольшее увеличение уровня участия женщин в экономической деятельности и доля занятого населения — это Япония. В Стране восходящего солнца данные показатели выросли на 9,1% и 9,9% соответственно.