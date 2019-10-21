Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM В российской экономике в определенном смысле всё действительно «обстоит благополучно», но проблема в том, что экономика не растет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 октября, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Медведев на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям сказал, что «если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке». Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России «находятся на очень хорошем уровне», инфляция — на низком, отметил премьер-министр.

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«Всё, что сказал премьер-министр, соответствует действительности. Проблема состоит в другом: в отсутствии экономического роста. И особенно — в отсутствии предпосылок к возобновлению экономического роста.

Наша экономика достигла определенного уровня и держится на нем. Но двигаться дальше не получается. Причем эта ситуация сохраняется уже немало лет. Отсутствие роста — главная претензия экспертов по крайней мере с 2011 года», — отметил Александр Скоробогатов.