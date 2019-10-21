Москва, , 15:03 — REGNUM Рейтинг самых популярных моделей Lada на вторичном авторынке России по итогам третьего квартала 2019 года составили специалисты портала «Автостат Инфо».

ВАЗ-2114 Dima Dremkov

Первое место в этом списке принадлежит Lada 2114. За отчетный период было перепродано 100 934 экземпляра этой модели — это на 7,2% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку занимает Lada 2107, чьи продажи на вторичным авторынке составили 87 741 экземпляр, что на 7,7% меньше. Замыкает тройку лидеров Lada 2170 Priora. За период с января по сентябрь 2019 года в России было продано 77 438 автомобилей с пробегом (-3,6%).

Четвертое и пятое места в этом рейтинге заняли соответственно Lada 2110 (71 821 ед.; — 10,5%) и Lada 2109 (68 971 ед.; — 16%).

Далее идут: Lada 2121 (65 113 шт.; — 1,3%), Lada 2190 Granta (60 637 шт.; +13%), Lada 2112 (56 685 шт.; — 7,8%), Lada 2115 (55 566 шт.; — 8%) и Lada 2172 Priora (39 505 шт.; — 2%).

Напомним, с января по сентябрь 2019 года на вторичном авторынке России было реализовано 975 539 легковых автомобилей марки Lada, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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