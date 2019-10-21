Калуга, , 15:39 — REGNUM В Калужской области 10 ноября 2019 года должно стать окончательной датой завершения ремонтных работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое решение принято на заседании регионального кабинета министров 21 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время по городу Калуге показатель выполнения дорожных работ составляет 95%. Министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова заверила областное правительство, что до конца недели закончится ремонт Грабцевского шоссе, обустройство съездов и примыканий. В целом по области ремонт оставшихся 30 километров дорог планируется завершить в уставленный срок.

Губернатор области Анатолий Артамонов считает, что опыт Калуги по проведению ремонта дорог с предварительной заменой инженерных сетей может стать хорошим примером для всех муниципальных образований.

«Это очень важно. Этого не делалось на протяжении нескольких десятков лет. Мы до этого слышали справедливые замечания граждан о том, что не успели асфальт положить, тут же раскапывают. Будем надеяться, что вы сделали эту работу качественно, и уже не придется капать там, где есть новые сети», — сказал Анатолий Артамонов, обращаясь к главе ГП «Калугаоблводоканал».

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