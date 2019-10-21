Аддис-Абеба, , 14:42 — REGNUM Министр воды, ирригации и энергетики Эфиопии Силеши Бекеле заявил, что предложение Египта по процессу наполнения и эксплуатации ГЭС «Возрождение» Эфиопии могло бы стоить стране до 5 миллиардов долларов США в год, в случае если бы оно было принято. По его словам, Эфиопия будет нести столько же убытков ежегодно, сколько составляет стоимость постройки самой плотины. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Предложение Египта, помимо прочего, требует от Эфиопии ежегодно выпускать 40 миллиардов кубометров воды в страны, расположенные ниже по течению, и поддерживать объём воды в Асуанской плотине в Египте на уровне 165 метров над уровнем моря.

Процесс наполнения будет варьироваться в зависимости от климатических условий в Эфиопии, и, по словам министра, процесс наполнения водохранилища ГЭС займет шесть лет в случае сильного наводнения в высокогорных районах Эфиопии, восемь лет в случае нормальных дождей, 13 и 16 лет в случае сухих и экстремально сухих климатических условий.

Эфиопия будет терять 1,35 миллиарда долларов каждый год, если будет ежегодно высвобождать 40 миллиардов кубометров воды в страны низовья Нила в условиях сильных наводнений, которые, по словам министра, случаются крайне редко. «Мы будем терять по меньшей мере 2 миллиарда долларов в год при нормальных климатических условиях, 4 миллиарда долларов в засушливых условиях и 5 миллиардов долларов при экстремально засушливых климатических условиях в высокогорных районах Эфиопии», — добавил министр.