Киев, , 14:35 — REGNUM До конца 2019 года правительство Украины окончательно определится со списком госпредприятий, которые будут выставлены на приватизацию, и со схемой их продажи.

Об этом 21 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, менеджмент, который управляет гособъектами, фактически приватизировал предприятия, получая прибыль от коррупционных схем.

«Там приватизировали прибыль. Как правило, там сидит какой-то менеджмент, который ворует, «пилит», за копейку сдает в аренду, уничтожает или истощает эти активы. Чем быстрее это будет продано через прозрачный аукцион эффективному собственнику, тем быстрее там начнется развитие. Потому что сейчас там, как правило, кормушка для прокуратуры и других разных чиновников», — сказал Гончарук.

Он не исключает, что Украина выставит на IPO крупные госпредприятия, в частности «Укрпочту» (посредством этой компании до сих пор на Украине выплачивают пенсию в сельской местности)

По его словам, некоторые предприятия могут быть подготовлены «к так называемому IPO» — выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

«Мы их можем подготовить, чтобы продать 20−30% акций «Укрпочты» разным акционерам, которые бы зашли с более дешевыми средствами, дали бы предприятию ресурсы и внесли на предприятие правильную корпоративную культуру», — рассказал Гончарук.

Премьер также сообщил, что под приватизацию могут попасть «отдельные банки, которые сейчас находятся в государственной собственности». От их продажи «государство абсолютно ничего не потеряет», подчеркнул Гончарук в завершение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что министерство утвердило этапы проведения приватизации 800 государственных предприятий. По его словам, в собственности государства Украина должны остаться объекты, «обеспечивающие его безопасность, которые являются естественными монополиями, имеют жизненно важное значение для общества и предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком», всего несколько сотен предприятий из нынешних 3,2 тыс.