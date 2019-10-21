Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Голландская компания Van Oord стала владельцем 4% доли «Консорциума развития Анаклия». Об этом 21 октября сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

Van Oord — голландская компания, которая в прошлом году выполнила работы по углублению морского дна порта Анаклия. Сумма, за которую Van Oord стала владельцем 4% доли консорциума, составляет около 5 млн долларов.

Как сообщили в министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии, консорциум в прошлом месяце уведомил о желании Van Oord приобрести акции, после чего ведомство дало «Консорциуму развития Анаклия» разрешение на продажу акций.

Консорциум представил министерству еще одного потенциального инвестора — «Меридиан», которого рассматривают как смену американской «Конти групп». Для принятия окончательного решения у ведомства есть срок до 29 октября.

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