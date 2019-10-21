Москва, , 14:21 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме 22 октября встретятся с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на пленарном заседании Госдумы. Об этом журналистам заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Завтра состоится заседание фракции, на которое приглашен первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, где мы обсудим проект постановления, который мы будем поддерживать при принятии бюджета в первом чтении. В первую очередь, конечно, там отражены проблемные вопросы, которые мы обозначили в рамках подготовки бюджета», — заявил Неверов.

Он напомнил, что речь, в частности, идет о том, чтобы обеспечить доведение средств для реализации нацпроектов до регионов уже в январе каждого года.

«Мы договорились с Минфином в рамках рабочей группы, что соглашения с регионами будут подписываться до завершения года и, соответственно, регионы могут уже распределять те средства, которые будут приняты, в бюджете», — отметил Неверов.

Кроме того, речь также о введении механизма господдержки инвестпроектов, а также о поддержке программы комплексного развития сельских территорий.

«Самый сложный вопрос, но необходимый, который в рамках обсуждения бюджета в первом чтении тоже прозвучит, это вопрос снижения разрыва между регионами (в части) бюджетной обеспеченности», — напомнил Неверов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, депутаты рассмотрят проект федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 октября.