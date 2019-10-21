Москва, , 14:14 — REGNUM Московская промышленность становится всё более современной. Об этом 21 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре новой линии по производству гофрокартонной продукции на московском заводе компании Smurfit Kappa.

«Модернизация московской промышленности идет полным ходом. Очередной пример — новая линия по производству гофрокартона на крупнейшем московском предприятии этой отрасли. Инвестиционный проект был реализован в том числе благодаря городским налоговым льготам и льготному займу, предоставленному в рамках московской программы поддержки реального сектора», — сообщил Собянин.

Отметим, что данный завод является единственным в Москве предприятием по производству гофрокартона полного цикла. При этом его продукция занимает 7% российского рынка гофрокартонной упаковки.

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