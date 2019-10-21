Москва, , 14:01 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» сегодня, 21 октября, сумела более чем на треть отыграть недавние крупные потери на бирже. Так, к открытию торгов на Московской бирже акции «Яндекса» выросли на 7,3%. Стоимость одной ценной бумаги достигла 2094 рублей.

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По состоянию на 10:20 мск рост акций замедлился до 5,36% (2035 рублей за штуку), однако затем вновь пошли в рост — более чем на 7%, пишет РБК.

Рост котировок произошёл на фоне сообщений об отзыве правительства РФ на законопроект о значимых интернет-ресурсах, согласно которому с 1 января 2020 года в России планировалось запретить иностранцам владеть пакетом акций более 20% в «значимых» интернет-компаниях. Так, правительство готово поддержать проект закона, если иностранное участие в российском юрлице (хозяине российского интернет-сайта) в отношении голосующих акций будет ограничено 50% минус одна акция.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября после начала торгов на нью-йоркской бирже Nasdaq акции российской интернет-компании «Яндекс» рухнули в моменте почти на 20%. Если в начале торгов за акцию «Яндекса» давали 2327 рубля, то в моменте они падали до 1959 рублей. Таким образом, стоимость «Яндекса» сократилась на $1,5 млрд.