Чита, , 14:00 — REGNUM Забайкальский край получил беспрецедентно большую дотацию из федерального бюджета — 2,9 миллиарда рублей. Как следует из сообщения пресс-службы забайкальского губернатора, эти средства пойдут на неотложные социальные нужды.

В частности, 506 миллионов рублей будут израсходованы на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, ещё 390 миллионов рублей пойдут на обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности зданий учреждений бюджетной сферы.

Также федеральные деньги будут израсходованы на ликвидацию несанкционированных свалок (247 миллионов рублей), погашение кредиторской задолженности (381 миллион рублей) и погашение кредиторской задолженности медицинских организаций (300 миллионов рублей). Кроме того, на 646 миллионов рублей будет уменьшен государственный долг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край уже год находится в составе Дальневосточного федерального округа. И всё это время на жителей данного региона распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Кроме того, новое руководство Забайкалье взяло курс на новую экономическую политику, направленную на максимальное привлечение инвестиций.