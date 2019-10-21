Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» назван размер текущей задолженности предприятия. Она составляет около 335 млн рублей, а в реестре требований кредиторов — более 77 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно документу по итогам прошедшего в сентябре заседания кредиторов, со слов конкурсного управляющего, «сумма текущих составляет примерно 335 млн рублей». На тот момент отмечалось, что общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, согласно реестру требований кредиторов ГУП «Чувашавтотранс», составляет 77 473 624,10 рублей.

По данным на 1 октября 2019 года, имущество должника оценено на сумму 944 233 836,17 рублей, на торгах находится имущество на сумму 758 382 272,17 рублей, продано с молотка имущество на сумму 16 117 709,92 рубля.

«С целью недопущения роста текущей задолженности были законсервированы все объекта (базы ПАТЛ и автостанции), минимизировано количество работников необходимых в конкурсном производстве, спланировано и организовано получение дополнительных внереализационных доходов в период конкурсного производства», — говорится в документе.

В том числе от сдачи имущества в аренду перечислено 12 287 031 рубль, от оказания услуг по предрейсовому медосмотру, техническому обслуживанию транспорта — 498 766 рублей, от сдачи в аренду терминалов — 2 587 211 рублей, от оказанных услуг по диспетчеризации, транспортных услуг, оплаты за проданные билеты — 1 474 251 рубль, сбора и сдачи металлолома — 2 090 440 рублей.

Всего за период конкурсного производства поступило 42 319 145 рублей.

Что касается расходов, то согласно представленной информации, выплачено 6 085 529 рублей заработной платы, направлено в бюджет (взносы в ПФР, НДФЛ, госпошлина) 21 817 518 рублей, израсходовано на публикацию сообщений о проведении торгов 4 483 863 рубля, выплачено в качестве вознаграждения арбитражному управляющему 366 112 рублей, потрачено на проведение оценки имущества должника 1 534 784 рубля, также были другие расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года прокуратура Чувашии отмечала, что задолженность перед работниками ГУП «Чувашавтотранс» превысила 40 млн рублей. Прокурором республики отмечена необходимость более тщательного контроля за деятельностью конкурсного управляющего предприятия, в том числе в части полноты принимаемых мер по использованию и реализации имущества предприятия-банкрота.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал «Чувашавтотранса» банкротом. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных. В настоящее время конкурсное производство продолжается.

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