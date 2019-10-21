Магас, , 13:47 — REGNUM В Ингушетии пообещали должности в структурах органов власти республики 20 победителям кадрового конкурса. Предложения о трудоустройстве должны поступить в течение ближайших 10 дней, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе главы республики.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил 60 финалистам конкурса сертификаты. Он отметил, что они будут зачислены в кадровый резерв.

«Ваши кандидатуры будут рассматривать при решении кадровых вопросов — мы оставили для этого должности и вице-премьера, и министров, и заместителей министров, и руководителей комитетов», — цитирует ингушского лидера его пресс-служба.

Напомним, первый кадровый конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» проходил в республике при участии администрации президента РФ. Заявки подали более 3700 претендентов не только из республики, но и из других субъектов РФ и из-за рубежа.

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