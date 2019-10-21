Москва, , 13:44 — REGNUM В Госдуме не видят ничего сверхъестественного в данных исследования, согласно которым в 2019 году примерно каждая десятая российская компания планирует сокращение персонала, при этом почти половина работодателей намерена увеличить численность сотрудников, предает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Рабочий Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ничего сверхъестественного или из ряда вон выходящего я в этих исследованиях не увидел. Это, во-первых, прогноз. Во-вторых, если сравнить его с прошлым прогнозом, каких-либо значимых изменений нет», — заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предполагаемое сокращение в 20% крупных компаний можно объяснить общей тенденцией.

«В крупных компаниях, как и в государственных или муниципальных организациях, штат нередко чрезмерно раздут. И периодическая реструктуризация штатного расписания — естественный процесс. Главное, чтобы на своих местах оставались те, кто реально работает и от кого зависит развитие компании», — указал Нилов.

Кроме того, по словам парламентария, в кадровом деле в последнее время внедряются новые методы и технологии.

«Не нужно забывать, что есть и такая форма привлечения рабочей силы, как, к примеру, самозанятые граждане. Это уже не штатные сотрудники, и они выполняют свою работу на основании соответствующего договора», — рассуждает он.

Что касается приведенных в исследовании показателей, то при 10% компаний, планирующих сокращение персонала, более 60% будут наоборот, расширять количество сотрудников. И очень сложно спрогнозировать, будет больше людей трудоустроено или попадет под сокращение.

«Считаю, пока мы наблюдаем определенную игру цифр, и на фоне остро воспринимаемых вопросов, связанных с рынком труда, подобные выводы зачастую делаются поверхностно, без должного уровня объективного анализа», — заявил Нилов.

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